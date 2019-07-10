رغم الإرهاب.. ارتفاع عائد السياحة بتونس عن العام الماضى بنسبة 42.5%

كتبت – هناء أبو العز

ارتفعت العائدات السياحية بتونس، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 1982 مليون دينار، مقابل 1391 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 42.5%، على الرغم من العمليات الإرهابية التى وقعت فى الآونة الأخيرة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتونس، أن عدد الوافدين على تونس الى موفى شهر يونيو المنقضي بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم مسجلًا زيادة بنسبة 16.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.

وبحسب نفس المصدر فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب3ر18 % وتسجيل زيادة بنسبة 22 % في عدد السياح الأوروبيين.

يشار في هذا الإطار الى تطور عدد السياح البريطانيين الذي تضاغف مرتين مقارنة بالعدد المسجل العام الماضى أي بزيادة بنسبة 119 % مع ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 2ز26 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح.