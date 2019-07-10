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رئيس وزراء كوريا الجنوبية يقوم بجولة خارجية تشمل 3 دول آسيوية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:30 ص
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يقوم بجولة خارجية تشمل 3 دول آسيوية رئيس وزراء كوريا الجنوبية لى ناك يون
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء لى ناك-يون سيقوم بجولة رسمية خارجية تشمل كلا من بنجلاديش وطاجيكستان وقيرجيزستان في الفترة من 13 إلى 21 يوليو الجارى.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يجتمع لى، خلال زيارته إلى بنجلاديش في الفترة من 13 إلى 15 يوليو، مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار والتبادلات البشرية والثقافية وغيرها. كما يجتمع مع رئيس بنجلاديش محمد عبد الحميد، إلى جانب حضوره منتدى أعمال بين كوريا الجنوبية وبنجلاديش.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيه رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة بنجلاديش منذ عام 2002.
ويقوم لي بزيارة طاجيكستان وقيرغيزستان وتعتبر زيارته لهاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى هي الأولى من نوعها منذ عام 1992 عندما أقامت كوريا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية معهما.
ويلتقي، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي خلال زيارته لطاجيكستان المقررة في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، كلا من رئيس طاجيكستان إمام على رحمن ورئيس وزرائه قاهر رسول زاده. ومن المتوقع أن يناقش لي مع نظيره الطاجيكي سبل توسيع التعاون بين بلديهما في مجالات الصحة والطب والغابات والتعليم.
وفي قيرغيزستان، يجتمع مع كل من رئيس وزراء قيرغيزستان محمد غالي أبولغازيف ورئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف.


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لى ناك يون

بنجلاديش

طاجيكستان

قيرجيزستان

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