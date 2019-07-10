رئيس الوطنية للانتخابات يقدم التهنئة لرئيس الأعلى للقضاء لتوليه منصبه الجديد

كتب هدى أبو بكر

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض الجديد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الأربعاء، بدار القضاء العالى، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره رئيسا للمحكمة من قبل الرئيس السيسى وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

والمستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا - وعين معاونًا للنيابة فى ديسمبر من ذات العام وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية فى 1/10/1981 ثم رئيسًا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائى ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة 1990.

وندب للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى تاريخه، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه عضوًا بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائبًا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات.