حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات، أن المتهمين هم "أحمد. ع"، و"عادل.م"، عاطلين، واعترفا المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وحيازتهم المواد المخدرة، وترويجها بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم "30 قطعة حشيش، و20 قرص ترمادول مخدر"، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.