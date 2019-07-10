تموين الوادى الجديد: ضبط أسماك وسلع فاسدة وتحرير 63 محضرا متنوعا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط أغذية فاسدة، ومخابز مخالفة للقانون فى حملة مكبرة بمركزى الخارجة والداخلة.

أكد وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، بقيادة المقدم إيهاب شمس مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، أسفرت عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 63 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 7 محاضر غش تجارى، 18 عدم إعلان عن الأسعار، محضرين لسلع مجهولة المصدر، 3 محاضر تهريب سولار، وبيعه فى السوق السوداء بمركز الفرافرة، 13 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وأضاف عبد الرحيم، أنه جرى تحرير 20 مخالفة لمخابز، تضمنت تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عجز فى رصيد الدقيق، ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن العمل بدون إخطار رسمى، وجرى إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتى تولت التحقيقات.

ولفت عبد الرحيم، إلى ضبط كميات متنوعة من الأغذية الفاسدة، تضمنت عدس، بسكويت، ولحم مفروم، حلويات وخميرة، وبسبوسة، ولبن بودرة، وسمك بلطى، وماكريل، وبورى.