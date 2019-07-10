سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تموين الوادى الجديد: ضبط أسماك وسلع فاسدة وتحرير 63 محضرا متنوعا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:00 م
تموين الوادى الجديد: ضبط أسماك وسلع فاسدة وتحرير 63 محضرا متنوعا حملة تموينية- أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط أغذية فاسدة، ومخابز مخالفة للقانون فى حملة مكبرة بمركزى الخارجة والداخلة.

 

أكد وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، بقيادة المقدم إيهاب شمس مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، أسفرت عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 63 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 7 محاضر غش تجارى، 18 عدم إعلان عن الأسعار، محضرين لسلع مجهولة المصدر، 3 محاضر تهريب سولار، وبيعه فى السوق السوداء بمركز الفرافرة، 13 محضر عدم حمل شهادات صحية.

 

وأضاف عبد الرحيم، أنه جرى تحرير 20 مخالفة لمخابز، تضمنت تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عجز فى رصيد الدقيق، ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن العمل بدون إخطار رسمى، وجرى إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتى تولت التحقيقات.

 

ولفت عبد الرحيم، إلى ضبط كميات متنوعة من الأغذية الفاسدة، تضمنت عدس، بسكويت، ولحم مفروم، حلويات وخميرة، وبسبوسة، ولبن بودرة، وسمك بلطى، وماكريل، وبورى.

 


الوادى الجديد

تموين الوادى الجديد

حمله تموينيه

وزراه التموين

اسماك فاسده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة