تاجر مخدرات الجيزة يرشد عن هوية مصدره وأكمنة للقبض عليه

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، عن هوية عاطل يعد مصدرا له للحصول على المواد المخدرة.

وذكر المتهم المضبوط ، أن العاطل الذي يحصل منه على المواد المخدرة يقيم بالجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

ومن جانبه جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم 1 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة الاتجار بالمواد المخدرة له.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط "خالد. س" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم الجيزة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.