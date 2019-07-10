بعد فضيحة "تميم".. 10 معلومات عن قاعدة العديد الأمريكية التى تحتل قطر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فضيحة من العيار الثقيل فجرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وجه ضيفه القطرى تميم بن حمد آل ثانى، وكشف المستور أمام القطريين، وقال إن تطوير أكبر قاعدة جوية أمريكية فى قطر (قاعدة العديد) جاء بإنفاق قطرى بامتياز ومن أموال القطريين وأن الإدارة الأمريكية لم تتكلف سنتا واحدا.





ويرصد اليوم السابع أهم 10 معلومات عن القاعدة الأمريكية التى تحتل الدوحة وأنفق تميم أمواله عليها ليتودد للولايات المتحدة:

1ـ تشكل القاعدة ثمرة اتفاق دفاعى عقدته الدوحة مع واشنطن أثناء حرب الخليج الثانية من أغسطس 1990 إلى فبراير 1991، وتعد نقطة قيادة فى الحرب التى تخوضها الولايات المتحدة على أعدائها بالمنطقة العربية.

2ـ تعهدت الدوحة بإنشاء قاعدة العديد الجوية، ومقابل تحملها تكاليف إنشاء القاعدة، حصلت من واشنطن على ضمان توفير الحماية لها.

3ـ يقام داخل القاعدة الأمريكية حفلات "غير أخلاقية" تحت مسمع ومرأى تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

4ـ تحولت القاعدة لـ"وكر لممارسة الدعارة والشذوذ" بين الجنود الأجانب الذين يخدمون بداخلها.

5ـ تضم القاعدة قوات قطرية وبريطانية وأمريكية وغيرهم من قوات التحالف الأجنبية، كما تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية.

6ـ فى عام 1999 قال أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثانى، للمسئولين الأمريكيين إنه يود أن يرى أكثر من 10 آلاف جندى أمريكى فى القاعدة.

7ـ بدأت القاعدة باستضافة معدات وأسلحة لا تتجاوز ما يحتاج إليه لواء عسكرى واحد، قبل أن تتحمل قطر تكاليف توسيعها تدريجيا.

8ـ فى عام2001، استخدمت القاعدة فى الحرب ضد أفغانستان، وبعد هذا التوقيت بعامين تم تزويد القاعدة بمخازن استراتيجية للأسلحة لتنطلق منهاالحرب ضد العراق.

9ـ استخدمت القوات الجوية البريطانية "العديد" كقاعدة لوجستية لقواتها فى حربى أفغانستان والعراق، وذلك منذ عام 2001 حتى 2009 .

10ـ منذ عام 2014 وحتى الآن تستخدم القاعدة مركزا استخباراتيا لجمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط.