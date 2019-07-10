بعد تفاقم الأزمة.. جونسون يضع مستقبل السفير البريطانى فى واشنطن محل شك

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب "المحافظين"، وضع مستقبل سفير بريطانيا فى واشنطن موضع شك بعد أن كثف دونالد ترامب هجومه على الدبلوماسى الذى انتقده فى البرقيات المسربة.

ورفض جونسون أن يقول ما إذا كان سيبقى السير كيم داروك فى منصبه إذا أصبح رئيسًا للوزراء.

واتهم جيريمى هانت الرئيس الأمريكى بأنه "غير محترم وخاطئ" بعدما وصف كيم بأنه "غريب"، و"رجل غبى للغاية" و"أحمق هزيل". ووعد وزير الخارجية أيضا بإبقاء السفير فى منصبه حتى التقاعد المقرر فى نهاية العام. واشتبك المنافسان فى سباق رقم 10 خلال مناظرة تلفزيونية وجها لوجه كجزء من المنافسة على القيادة.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون لم يعرب سوى عن انتقاد خفيف لخطاب ترامب ورفض مرارًا وتكرارًا دعم الدبلوماسي. تكشف البرقيات المسربة أن السير كيم قد وصف الرئيس بأنه "غير كفء" ويعانى من "اختلال وظيفي".

وقال أحد كبار حلفاء جونسون: "لا نريد وضع العلاقة الخاصة بكاملها على حافة الهاوية بسبب خلاف حول شخص واحد. ليس لدينا أى شيء نكسبه من الخلاف الجارى مع البيت الأبيض.