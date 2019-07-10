بالتزامن مع حملات التحصين ضد الحمى القلاعية..9 مطالب لنقابة الأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس

تجرى وزارة الزراعة خلال تلك الفترة، حملات تحصين بكافة المحافظات، وذلك ضد مرضى الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وأعلنت نقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من المطالب الخاصة بأعضائها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من تلك الحملات.



ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير مطالب النقابة: 1- استخدام طرق علمية ورسم خريطة وبائية، للتأكد من تحقيق نتائج ايجابية للتحصينات.

2- توفير زناقات بمقرات التحصين والوحدات البيطرية لمساعدة الأطباء البيطريين، والحفاظ على سلامتهم.

3- تعيين أطباء بيطريين وعمالة مساعدة لسد العجز بالوحدات البيطرية.

4- المطالبة بمعاينة اللقاحات بعد كل حملة تحصين، وسحب عينات دم من الحيوانات التى تم تحصينها لتقييم اللقاحات المستخدمة، ومدى تأثيرها على الجهاز المناعى للحيوانات .

5- توفير وسائل انتقال مناسبة للأطباء البيطريين لمقرات التحصين .

6- استخراج تصاريح نقل للحيوانات من مديريات الطب البيطرى بكل محافظة، لتحصين الحيوانات والترقيم واستخراج بطاقة لكل حيوان مع إصدار تصريح للنقل بين المحافظات شاملاً رقم بطاقة الحيوان و رقم كل حيوان و رقم السيارة التي تنقل الحيوانات.

7- تواجد لجنة من الأطباء البيطريين بالأسواق .

8- وقف القرار الصادر بشأن تواجد الأطباء البيطريين بالكمائن الحدودية بين المحافظات.

9- فصل حملات التحصين عن حملات التسجيل و الترقيم .