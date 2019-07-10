بالأسماء.. إصابة 14 شخصا من الإسكندرية فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح – فريق المحافظات

أصيب 14 شخصا من الإسكندرية، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة تقل مصطافين، بمنطقة الزيتون غربي مدينة الضبعة، على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى رأس الحكمة، شرقي مرسى مطروح عنتر عبد النعيم أبو هارون "60 سنة" مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وآية لطفى بخيت "26 سنة" مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني واليسري، وجنات فوزي محمد "9 سنوات" مصابة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسجحات بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى، وحمادة سليمان عبد الفتاح "26 سنة"- من مرسي مطروح- مصاب بكدمات وسجحات بالوجه وسمر راضي عنتر "7 سنوات" مصابة بكدمة بالجبهة، وسارة فوزي محمد "12 سنة" مصابة بسجحات وكدمات بالجبهة، وسماح فوزي محمد "18 سنة" مصابة بسجحات وكدمات بالوجه وأحمد عنتر عبد النعيم "23 سنة" مصاب بكدمة بالقدم اليسرى وكدمة بالصدر، ومحمد فوزي محمد "15 سنة" مصاب بكدمة بالقدم اليمني وسجحات وكدمات بالأنف، ورضوى عنتر عبد النعيم "12 سنة" مصابة سجحات وكدمات بالجبهة، وراضي عنتر عبد النعيم "28 سنة" مصاب اشتباه كسر بالرسغ الأيمن وطارق عنتر عبد النعيم "سنة" مصاب بكدمة في القدم اليسرى، وهبة محمد بخيت "36 سنة" مصابة بكدمة في اليد اليسرى واليمني، وسما عنتر عبد المنعم "سنة ونصف" مصابة بكدمة في القدم اليمني، وجميعهم من منطقة عبد القادر فى الإسكندرية.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.