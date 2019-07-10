النيابة تعاين كنيسة الأنبا بولا وحصر الخسائر بمبلغ 250 ألف جنيه

كشفت المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة العامة لكنيسة الأنبا بولا فى حدائق القبة، عن تفحم المبنى بالكامل، بعد أن أتت النيران على جميع محتوياتها، وبلغت الخسائر أكثر من 250 ألف جنيه.

كان فريق من نيابة حدائق القبة قد انتقل فجر اليوم الأربعاء، لمعاينة حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وانتدبت المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة كما أمرت باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم.

ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الكابلات وراء الحريق، وأن الاثاث الخاص بالكنيسة ساعد في انتشار الحريق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه لا توجد وفيات فى حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، مضيفا أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها.