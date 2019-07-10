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النيابة تستعجل تقرير فحص السلاح المضبوطة بحوزة 4 عاطلين فى العياط

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:17 م
النيابة تستعجل تقرير فحص السلاح المضبوطة بحوزة 4 عاطلين فى العياط سلاح-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة 4 عاطلين فى قرية العطف فى العياط.
 
كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط برئاسة المقدم أحمد صبحى، يقودها النقيبان محمد مصباح وباسم هنداوى، تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن الأول مطلوب ضبطه على خلفية تورطه فى 6 قضايا سرقات، والثانى مطلوب ضبطه فى 9 قضايا، والثالث مطلوب ضبطه على ذمة أحد القضايا.
 
وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم الأول بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن، والثانى بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن، والثالث بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.
 
 

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