سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3754 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:38 ص
المرور يضبط 3754 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3754 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 78 مخالفة تجاوز سرعات و 1543 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 67 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 61 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة