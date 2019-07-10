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"الكهرباء": تحصيل 9.6 مليون جنيه من محاضر سرقة التيار بجنوب الدلتا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:03 م
"الكهرباء": تحصيل 9.6 مليون جنيه من محاضر سرقة التيار بجنوب الدلتا كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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استعرض المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح استثمارات الشركة وحول الخطة الاستثمارية (الذاتية) للعام المالى 2018/2019 فقد تم اعتماد مبلغ 150 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 138 مليون جنية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 92%.

 

وحول الخطة الطموحة للعام المالى 2017/2018 & 2018/2019 أضاف عبد الحكم أنه تم اعتماد مبلغ 1966.3 مليون جنيه وتم تنفيذ عمليات بمبلغ 1643 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 83،5%.

 

وعن خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية فقد تم اعتماد مبلغ 172.91 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 133عملية بقيمة 147.9مليون جنية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 85.5%.

 

وفيما يتعلق بخطة مشروعات الغير للعام المالى 2018 /2019 فقد تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لعدد 703 مشروع بإجمالى تكلفة 301.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 140.4%.

 

وقد تم الإنتهاء من عدد من عمليات الاحلال والتجديد والتوسع لعدد من المهمات التى تم تنفيذها ضمن الخطة ( الاستثمارية + الطموحة ) حيث تم إحلال عدد 574 محول بنظام السلاسل الرأسية لرفع قدرات عدد 1495محول، وتم إضافة عدد 216 محول كنقط فتح جديدة لتحسين الجهود،

 

وحول مهمات الجهد المتوسط تم تقسيم واستحداث عدد (98) مغذى جديد، وتم فرد 1359.4 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط، وتم تنفيذ عدد 4475 عامود جهد متوسط ن وتم تنفيذ 394.1 كم موصلات جهد متوسط،

 

كما تم إحلال وتجديد عدد 33 موزع وتم إضافة عدد 2 موزع جديد بإجمالى عدد (35) موزع ،

 

وتم تدعيم عدد (93)قرية وإحلال عدد (152) قرية خلال العام المالي2018/2019 بتنفيذ عدد 29769 عامود جهد منخفض، و642.1 كم موصلات جهد منخفض، و36.2 كم كابلات جهد منخفض وذلك لتدعيم شبكة الجهد المنخفض.

 

وحول أعمال التطوير على مستوى الشركة فقد تم تطوير معدات النقل من خلال شراء عدد من الأوناش واللوارى والترلات والمقطورة وغيرها ،

 

كما تم تطوير منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع حيث تم شراء حوالى 203 ماكينة شحن خاصة بالمقرات،

 

وتم تطوير 12 فرع من فروع الشركة فى كل من كفر الزيات، منوف، سمنود، تلا،قها، قطور، السنطة، اشمون قرى ومدن، مركز بنها، بسيون وبركة السبع.

 

وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار أوضح عبد الحكم أنه تم خلال الفترة من 1/7/2018 وحتى 30/4/2019تحرير حوالى 5631 محضر، وتم تحصيل ما يقرب من 4229 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9،6 مليون جنيه ،

 

كما استعرض أيضاً جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهورحيث انخفضت الأعطال خلال شهر إبريل 2019 إلى عدد 35 عطل على مستوى الشركة بمدة انقطاع 41 ساعة مقارنة بشهر إبريل 2018 عدد 47 عطل بمدة انقطاع 75 ساعة بنسبة تحسن تتخطى حوالى 45% فى فترة الانقطاع على مدار العام ،

 

وجدير بالذكر أن مثل هذه الجهود تأتى فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.


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