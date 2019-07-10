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القبض على صاحب شركة سيارات هارب من تنفيذ أحكام بكرداسة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:17 م
القبض على صاحب شركة سيارات هارب من تنفيذ أحكام بكرداسة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على صاحب شركة لتصنيع السيارات بكرداسة، لصدور أحكام قضائية ضده، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد تردد "أحمد.س.م" صاحب شركة لتصنيع السيارات، على مقر سكنه بكرداسة، حيث إنه صادر ضده عدة أحكام قضائية.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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