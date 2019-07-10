الصحة: علاج 122 ألف مواطن مجانا بـ102 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ122 ألفا و612 مواطناً من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ويشار إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 949 عيادة، كما تم إجراء 198 ألفا و92 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 29 ألفا و844 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم تحويل 1925حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و979 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و312 مواطنا بأسيوط، و11 ألفا و885 مواطناً بالإسكندرية، و2147 مواطنا بالاسماعيلية، و2291 مواطنا بالاقصر، و1482 مواطنا بالبحر الاحمر، و7028 مواطناً بالبحيرة، و13 ألفا و61 مواطناً بالجيزة، و11 ألفا و11 مواطنا بالدقهلية، و767 مواطنا بالسويس، و6 آلاف و349 مواطناً بالشرقية، و1590 مواطنا بالغربية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة العلاجية أيضًا لــ6 الاف و18 مواطناً بالفيوم، و4الاف و912 مواطنا بالقاهرة، و6الاف و110مواطناً بالقليوبية، و4 الاف و783 مواطناً بالمنوفية، و3 الاف و992 مواطنا بالمنيا، و3الاف و182 مواطناً بالوادي الجديد، و6الاف و887 مواطن ببني سويف، و1391 مواطنا ببورسعيد، و915 مواطناً بجنوب سيناء، و5الاف و255 مواطنا بدمياط، و1474مواطناً بسوهاج، و601 مواطنا بشمال سيناء، و1528 مواطناً بقنا، و8 الاف و307مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1355 مواطناً بمطروح.