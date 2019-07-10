سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: علاج 122 ألف مواطن مجانا بـ102 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:07 م
الصحة: علاج 122 ألف مواطن مجانا بـ102 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر القوافل الطبية
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ122 ألفا و612 مواطناً من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى.
 
تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
 
ويشار إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 949 عيادة، كما تم إجراء 198 ألفا و92 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 29 ألفا و844 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، بالإضافة إلى أنه  تم تحويل 1925حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.  
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و979 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و312 مواطنا بأسيوط، و11 ألفا و885 مواطناً بالإسكندرية، و2147 مواطنا بالاسماعيلية، و2291 مواطنا بالاقصر، و1482 مواطنا بالبحر الاحمر، و7028 مواطناً بالبحيرة، و13 ألفا و61 مواطناً بالجيزة، و11 ألفا و11 مواطنا بالدقهلية، و767 مواطنا بالسويس، و6 آلاف و349 مواطناً بالشرقية، و1590 مواطنا بالغربية. 
 
وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة العلاجية أيضًا لــ6 الاف و18 مواطناً بالفيوم، و4الاف و912 مواطنا بالقاهرة، و6الاف و110مواطناً بالقليوبية، و4 الاف و783 مواطناً بالمنوفية، و3 الاف و992 مواطنا بالمنيا، و3الاف و182 مواطناً بالوادي الجديد، و6الاف و887 مواطن ببني سويف، و1391 مواطنا ببورسعيد، و915 مواطناً بجنوب سيناء، و5الاف و255 مواطنا بدمياط، و1474مواطناً بسوهاج، و601 مواطنا بشمال سيناء، و1528 مواطناً بقنا، و8 الاف و307مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1355 مواطناً بمطروح.

 


القوافل الطبية

الخدمات العلاجية

المحافظات

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط: انطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا غدا

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:23 م

اطلاق قوافل طبية مجانية فى 23 محافظة حتى منتصف الشهر الجاري

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:10 م

الكشف على 2300 مواطن بقافلة طبية بقرية العبادلة فى طوخ بالقليوبية

الأحد، 07 يوليه 2019 07:11 م

قوافل طبية مجانية من جامعة أسيوط تعالج 863 حالة مرضية بالوادى الجديد مجانًا

السبت، 06 يوليه 2019 05:47 م

الكشف على 1639 مريض فى القافلة الطبية بمركز أولاد صقر بالشرقية

السبت، 06 يوليه 2019 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة