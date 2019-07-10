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السجن 6 سنوات لعامل لحيازته 18 قطعة هيروين لترويجها بالشرقية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:13 م
السجن 6 سنوات لعامل لحيازته 18 قطعة هيروين لترويجها بالشرقية هيئة محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا، بالسجن 6 سنوات، لحيازته 18 قطعة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 7542 جنايات بلبيس لسنة 2019، عندما تمكن الرائد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس من ضبط "ضياء أ ع" 19 سنة عامل ومقيم دائرة مركز بلبيس، بحوزته 18 قطعة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

عامل بمنشار خشب

هيروين

رئيس مكافحة مخدرات بلبيس

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