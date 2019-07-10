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الجيش اليمنى يتلف وينتزع 680 لغما أرضيا بمحافظتى صعدة وحجة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:28 م
الجيش اليمنى يتلف وينتزع 680 لغما أرضيا بمحافظتى صعدة وحجة الجيش اليمنى - أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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أتلف الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، 430 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى فى مناطق "آل صباحان" و"آل محاقى" و"آل الزماح" بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى سبتمبر نت، أن الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمنى تمكنت أيضا من انتزاع 250 لغما أرضيا وعبوة ناسفة متنوعة الأحجام، من إحدى المزارع القريبة من قرية "بنى المش" فى عزلة بنى حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة.

فيما تواصل الفرق الهندسية مسح المنطقة ذاتها وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيا قبل فرارها منها .

 


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