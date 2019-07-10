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الأونروا: 30% من النازحين الفلسطينيين من سوريا يصنفون كضعفاء جداً

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:19 ص
الأونروا: 30% من النازحين الفلسطينيين من سوريا يصنفون كضعفاء جداً نازحين - أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 30 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا يصنفون كضعفاء للغاية، ونوهت في تقرير نشر اليوم أن 31 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا المسجلين هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضحت الوكالة الأممية أن النازحين يستمرون في الاعتماد على خدمات الأونروا بسبب ضعفهم الشديد ونقص القدرة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية الأخرى، ويعانون من أوضاع معيشية غاية في السوء.


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سوريا

فلسطين

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