اعتماد نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنات جامعة الأزهر بالمنصورة

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور سعد الدين كامل عبد العزيز عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة جامعة الأزهر، نتائج بعض الفرق فى شعب الكلية المختلفة، وأضاف أنه قد اعتمد نتائج شعبة الشريعة الإسلامية لجميع الفرق من الأولى إلى الرابعة، كما تم اعتماد نتائج شعبة القانون لجميع الفرق من الأولى إلى الرابعة.

وقد تم اعتماد نتائج الفرقة الثانية شعبة اللغة العربية، والفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية، والفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية،موضحا فى تصريحات ليه اليوم ،سيتم إرسال هذه النتائج لإدارة الجامعة للمراجعة والاعتماد من قبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة تمهيدًا لإعلانها، وأضاف كامل أن باقى الفرق سيتم اعتماد نتائجها خلال الساعات القادمة، معربال عن سعادته بتلك الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس لإخراج النتيجة في موعدها المحدد، موجهًا الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.