اجتماع ميكانيكا وكهرباء الرى لبحث العمل بـ3 محطات رفع مياه لبحث المعوقات

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى، اليوم الأربعاء، إنة عقد اجتماعا مع مجموعة الشركات المنفذة لأعمال محطات (دير السنقورية - بنى صالح الطويسة - بلانة) لبحث كافة الملاحظات التى تعوق التنفيذ وتلافيها تمهيدًا لتشغيل تلك المحطات بكامل كفاءتها.

وأضاف عبد العاطى، فى تقرير لة اليوم، أنة تم المرور على محطات الرائد ومحطات الشلوفة ومحطات الملارية 1/2 بمحافظة السويس للاطمئنان على الحالة الامنية والتأكد من تواجد الخدمات ونشر الوعى الأمني.

وأشار رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى، إلى أن العاملين بفريق صيانة هندسة الدشودى قاموا بفك عامود وحدة محطة المكس القديمة وفك كرسى الضغط والريشة منة للبدء فى نقل العامود لورش دمنهور لخراطة العامود للعمل كعامود بمحطة الحارس القديمة، كما تم المرور على الاعمال المدنية بمحطة بلبيس قبلى لإنشاء غرف لوحات التوزيع وغرف اللوحات والمخازن والمظلة بمحطة بلبيس القبلية وذلك لأعمال التسليم الابتدائى، وتشغيل الوحدة رقم (3) وتأهيل مفتاح الوحدة رقم (1) ال6k.v والاختبار (المعمل الهندسى ببنى سويف-محطة رى الكريمات)، حيث تم إعادة تأهيل اللوحات الكهربائية وتجديدها والاستفادة منها حيث أقام معمل المحمودية بتجهيز لوحة لمحطة زهور الأمراء التابعة للإدارة العامة لمحطات دمنهور من اللوحة المستعملة المحلولة من محطة العطف 2.

وأشار التقرير، إلى أنة تم إصلاح عطل بالوحدة رقم 1 بمحطة طلمبات صرف قهبونة وعمل الصيانة لخلايا المقاومات (الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا)، وتغويص الحطة الأولى لبيارة السحب لمحطة القبلية1 وجاهزة لصب الخرسانة، وصب الخرسانة العادية لبيارة السحب لمحطة القبلية1 وتم توريد الفوم العزل الحرارى وجاهز للتركيب، كما تم البدء فى أعمال الدهانات الداخلية.

وقال التقرير، إنه تم مراجعة صرف الوقود والمتبقى بعد الجرد بمركز طوارى مريوط (الإدارة العامة للشئون الميكانيكية)، والمرور على محطتى (1/1) و( 1/2 ) التابعة للإدارة محطات الفتح وذلك للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة وحسن سير العمل (إدارة محطات الفتح بمركز بدر)، وترميم مخازن بالقلج وتعديل حجرات الاستراحات بابو المنجا وإنشاء غرف محولات بمحطة بلبيس قبلي.