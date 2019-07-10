سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع ميكانيكا وكهرباء الرى لبحث العمل بـ3 محطات رفع مياه لبحث المعوقات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:20 م
اجتماع ميكانيكا وكهرباء الرى لبحث العمل بـ3 محطات رفع مياه لبحث المعوقات وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى، اليوم الأربعاء، إنة عقد اجتماعا مع مجموعة الشركات المنفذة لأعمال محطات (دير السنقورية - بنى صالح الطويسة - بلانة) لبحث كافة الملاحظات التى تعوق التنفيذ وتلافيها تمهيدًا لتشغيل تلك المحطات بكامل كفاءتها.

 

وأضاف عبد العاطى، فى تقرير لة اليوم، أنة تم المرور على محطات الرائد ومحطات الشلوفة ومحطات الملارية 1/2 بمحافظة السويس للاطمئنان على الحالة الامنية والتأكد من تواجد الخدمات ونشر الوعى الأمني.

 

وأشار رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى، إلى أن العاملين بفريق صيانة هندسة الدشودى قاموا بفك عامود وحدة محطة المكس القديمة وفك كرسى الضغط والريشة منة للبدء فى نقل العامود لورش دمنهور لخراطة العامود للعمل كعامود بمحطة الحارس القديمة، كما تم المرور على الاعمال المدنية بمحطة بلبيس قبلى لإنشاء غرف لوحات التوزيع وغرف اللوحات والمخازن والمظلة بمحطة بلبيس القبلية وذلك لأعمال التسليم الابتدائى، وتشغيل الوحدة رقم (3) وتأهيل مفتاح الوحدة رقم (1) ال6k.v والاختبار (المعمل الهندسى ببنى سويف-محطة رى الكريمات)، حيث تم إعادة تأهيل اللوحات الكهربائية وتجديدها والاستفادة منها حيث أقام معمل المحمودية بتجهيز لوحة لمحطة زهور الأمراء التابعة للإدارة العامة لمحطات دمنهور من اللوحة المستعملة المحلولة من محطة العطف 2.

 

وأشار التقرير، إلى أنة تم إصلاح عطل بالوحدة رقم 1 بمحطة طلمبات صرف قهبونة وعمل الصيانة لخلايا المقاومات (الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا)، وتغويص الحطة الأولى لبيارة السحب لمحطة القبلية1 وجاهزة لصب الخرسانة، وصب الخرسانة العادية لبيارة السحب لمحطة القبلية1 وتم توريد الفوم العزل الحرارى وجاهز للتركيب، كما تم البدء فى أعمال الدهانات الداخلية.

 

وقال التقرير، إنه تم مراجعة صرف الوقود والمتبقى بعد الجرد بمركز طوارى مريوط (الإدارة العامة للشئون الميكانيكية)، والمرور على محطتى (1/1) و( 1/2 ) التابعة للإدارة محطات الفتح وذلك للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة وحسن سير العمل (إدارة محطات الفتح بمركز بدر)، وترميم مخازن بالقلج وتعديل حجرات الاستراحات بابو المنجا وإنشاء غرف محولات بمحطة بلبيس قبلي.


الميكانيكا والكهرباء

وزارة الرى

محطات المياه

المحطات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة