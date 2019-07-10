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أمن المنيا يضبط 20 قطعة سلاح نارى وينفذ 1750 حكمًا خلال حملة مكبرة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:24 ص
أمن المنيا يضبط 20 قطعة سلاح نارى وينفذ 1750 حكمًا خلال حملة مكبرة اسلحه ناريه - ارشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة مكبرة خلال اليوم، أسفرت عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة وتنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد شن حملة مكبرة بمراكز المحافظة المختلفة، لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، و15 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 1750 حكمًا قضائيًا مختلفًا، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


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حملات امنية

اسلحة نارية بالمنيا

مخدرات

النيابة العامة

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