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أمريكا تتهم إيران بالابتزاز لكنها منفتحة على الحوار

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:12 م
أمريكا تتهم إيران بالابتزاز لكنها منفتحة على الحوار الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إن انتهاكات إيران للاتفاق النووى محاولة للابتزاز وحذرت طهران من أنها تعزل نفسها لكنها أكدت استعدادها للحوار.

وذكر البيان الأمريكي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووى ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولى.

وأكد البيان "ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل، ولقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات".

 


امريكا

ايران

وكالة الطاقة الذرية

برنامج ايران النووى

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