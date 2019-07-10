أمريكا تتهم إيران بالابتزاز لكنها منفتحة على الحوار

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إن انتهاكات إيران للاتفاق النووى محاولة للابتزاز وحذرت طهران من أنها تعزل نفسها لكنها أكدت استعدادها للحوار.

وذكر البيان الأمريكي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووى ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولى.

وأكد البيان "ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل، ولقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات".