أسقف حدائق القبة ينقل أنشطة الكنيسة المحترقة لكنيسة أبى سيفين

سارة علام

قرر الأنبا ميخائيل، أسقف عام حدائق القبة، نقل كامل أنشطة كنيسة مقر دير الانبا بولا المحترقة لكنيسة أبو سيفين بحدائق القبة، وذلك بعد اشتعال النيران بكنيسة مقر الدير حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم أتت على كل محتويات الكنيسة وتسببت فى سقوط مبانيها جراء ماس كهربائى.

الانبا ميخائيل أبلغ شعب وخدام كنيسة مقر الأنبا بولا بالانتقال لمبنى الأنبا انطونيوس الجديد داخل كنيسة أبو سيفين لممارسة صلواتهم وأنشطتهم حتى ترميم الكنيسة المحترقة.

كان الانبا دانيال أفا بولا رئيس دير الانبا بولا أعلن أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى، حيث سارعت سيارات الإطفاء لمقر الحريق الذى لم يسفر عن خسائر فى الأرواح.