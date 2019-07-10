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أثريون: العثور على رفات أحد جنرالات نابليون فى روسيا بعد 200 عام من وفاته

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:35 ص
أثريون: العثور على رفات أحد جنرالات نابليون فى روسيا بعد 200 عام من وفاته نابليون
رويترز

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 يعتقد علماء آثار أنهم عثروا على رفات أحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين مدفونا في مرأب أسفل قاعة رقص وذلك بعد أكثر من 200 عام من وفاته متأثرا بإصابات لحقت به في روسيا.

 

وتوفي الجنرال شارل إتيان جودا المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس عن 44 عاما يوم 22 أغسطس عام 1812 بعد إصابته بطلقة مدفع خلال غزو نابليون الفاشل لروسيا.

 

وكان نابليون يعرف جودا شخصيا ويحترمه، وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى باريس حيث وضع في كنيسة صغيرة في مقبرة بير لاشيز في العاصمة الفرنسية.

رفات أحد جنرالات نابليون فى روسيا
العثور على رفات أحد جنرالات نابليون فى روسيا

 

ويوجد تمثال نصفي لجودا في قصر فرساي كما يحمل شارع في باريس اسمه. ويعتقد فريق من الأثريين الفرنسيين والروس أنهم اكتشفوا في السادس من يوليو تموز ما يعتقد أنه رفات جودا المفقود خلال تنقيب في مدينة سمولينسك التي تبعد 400 كيلومتر غربي موسكو.

 

ويقول علماء الآثار إن الآثار الموجودة على الرفات الذي عثروا عليه في نعش تتوافق مع الإصابات التي تعرض لها جودا وإنهم يعتقدون "بدرجة عالية من الاحتمال" أنهم عثروا على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

 


نابليون

فرنسا

أثار

روسيا

مقبرة

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