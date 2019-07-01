7 خدمات إلكترونية تقدم عبر منافذ البريد.. تعرف عليها

كتبت: هبة السيد

نفذ البريد المصرى خطة طموحة، لإعادة صياغة دوره، بما يعزز من دوره كمنصة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية بشكل حضارى للمواطنين، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، من خلال إنشاء منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة، وإتاحة خدمات التحويلات المالية اللحظية وغيرها من الخدمات.

ويعد من أهم هذه الخدمات:-

• تنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية "، بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج من خلال البريد.

• سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة.

• سداد المصروفات الدراسية.

• خدمات التصديق القنصلى.

• خدمات الأحوال المدنية.

• تحديث بطاقات التموين.

• حجز شقق ودفع اقساط الاسكان الاجتماعى.