4 آليات لتقييم الحصص العينية فى الشركات بالهيئة العامة للاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 853 لسنة 2019، والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم والذى أعدته لجنة خبراء مختصة لتنظيم أعمال لجان التحقق بالهيئة على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.

تعرف على القواعد العامة لتقييم الحصص العينية

1- يتم تقييم الحصص العينية بالقيمة السوقية الداخلة فى رأسمال الشركات المساهمة او التوصية بالأسهم.

2 - وجوب المعاينة الميدانية للحصص العينية .

3 - فى حالة المشروع الفردى يتم تقييم الاصول الملموسة فقط الاصول الثابتة والمخزون، وذلك كحصة عينية للدخول بها فى رأسمال الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم.

4 - يجب أن يشترك فى أعمال اللجنة ممثلا عن المال العام إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة، أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام.