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22 ألف جنيه ثمن أغلى كيلو جبنة فى العالم.. وصدق أو لا تصدق من لبن الحمير

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 ص
22 ألف جنيه ثمن أغلى كيلو جبنة فى العالم.. وصدق أو لا تصدق من لبن الحمير صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تعتبر الجبن من أشهى الأكلات المنتشرة فى العالم أجمع وتعد فرنسا وسويسرا من أشهر وأكبر الدول فى إنتاج الجبن حيث يختلف كل نوع جبن من حيث السعر ومن طريقة التصنيع ونوعية الحليب المستخدم، ولكن الغريب أن يكون جبن "بيول" الأغلى فى العالم مصنع من ألبان الحمير ويزيد سعر الكيلو منه عن 1300 دولار أى ما يعدل أكثر من 22 ألف جنيه.

ويتم إنتاج جبن بيول من ألبان حمير البلقان والتى تعيش فى محمية زاسفيكا بصربيا ولا يمكن أن ينتج هذا النوع الجبن من ألبان أخرى أو من أى نوع آخر من الحمير، ويرجع ارتفاع ثمن هذا النوع من الجبن لعدة أسباب أهمها القيمة الغذائية المرتفعة إضافة إلى استخدامها لأمراض الربو وضيق التنفس، إضافة إلى أنه يستخدم لزيادة المناعة للأطفال.

ويعد قلة إنتاج هذا النوع من الجبن أحد الأسباب فى ارتفاع أثمانها، حيث إنه يتم إنتاج 250 كجم سنويا فقط منها، وذلك يرجع إلى أن حمير البلقان تنتج كمية قليلة من الألبان، حيث إن كل 17 حمارا ينتج جالونا واحدا من اللبن أى ما يعادل 4.5 كجم يوميا، كما أن كيلو الجبن يحتاج إلى أكثر من 15 كجم من اللبن، وهذا ما يجعلها هى أغلى أنواع الجبن فى العالم.


اغلى جبن

اغلى جبنة

اغلى البان

اخبار اقتصاد

عجائب وغرائب

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