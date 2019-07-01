وكيل "صحة أسيوط": نستهدف 1.3 مليون امرأة فى مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

أسيوط ـ محمود عجمى

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إننا نستهدف توقيع الكشف الطبي لنحو مليون و300 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا باسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأشار الدكتور محمد زين الدين، الى الانتهاء من تدريب مدخلي البيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية بمعرفة مركز معلومات المديرية وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي للسيدة لتحديدها كمستهدفة بالمبادرة واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لها من توعيه او فحص أو احالة لأقرب مكان للتقييم بالإضافة إلي أنه تم شرح دور مدخل البيانات خلال المبادرة والتعرف على المعوقات والعمل على حلها وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائى.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وانطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.