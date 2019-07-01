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وفد برلمانى ليبى يشارك فى أعمال المنتدى الدولى للتنمية البرلمانية بموسكو

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:12 م
وفد برلمانى ليبى يشارك فى أعمال المنتدى الدولى للتنمية البرلمانية بموسكو الوفد البرلمانى الليبى فى موسكو
كتب : أحمد جمعة

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شارك وفد مجلس النواب الليبي المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية "موسكو" برئاسة النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الدكتور "أحميد حومه "، رئيس ديوان مجلس النواب الليبى عبدالله المصرة

وشهدت جلسة افتتاح المنتدى حضوراً دولياً واسعاً حيث حضر الجلسة الافتتاحية  " فالنتينا ماتفيينكو" رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الإتحادية و"فياتشيسلاف فولودين" رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الإتحادية و "سيرجى لافروف " وزير خارجية روسيا الإتحادية، رئيسة الإتحاد البرلمانى الدولى، رئيس البرلمان الأفريقى، رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

وألقى النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبى الدكتور "أحميد حومه" كلمة مجلس النواب الليبى والتى استعرض من خلالها أعمال مجلس النواب ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق النائب الثاني لدور مجلس النواب ودعمه لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار.

 وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى الدكتور أحميد حومه  ، على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى وتقدم معالي النائب الثاني بالشكر والتقدير لمجلس الدوما الروسي ورئيسه شفياتشيسلاف فولودين على استضافة  المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية.


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اخبار ليبيا

مجلس النواب الليبى

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