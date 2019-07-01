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هواوى مصر.. هذا موقفنا من أزمة حظر ترامب

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:10 م
هواوى مصر.. هذا موقفنا من أزمة حظر ترامب جانب من اللقاء الصحفى
كتبت هبة السيد

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قال مسؤول جو سو رئيس القطاع الفنى لتكنولوجيا المدن الذكية بشركة هواوى تكنولوجيز فى مصر، بشأن سماح الولايات المتحدة الأمريكية لشركة هواوى، بشراء منتجات من الموردين الأمريكيين، أن الشركة تركز فى عملها موضحا أنه عند صدور قرار الحظر، ركزنا فى عملنا داخل السوق المصرى والمشروعات والشراكات التى تنفذها، وبعد رفع الحظر أيضا نركز فى عملنا إذ يوجد لدينا مشاريع هامة.

 

وأوضح فى لقاء صحفى اليوم الاثنين بشأن تقنيات القطاع المؤسسى، أن قرار الحظر لم يوقفنا عن العمل لمدة ثانية واحدة، بل العكس كان العمل مستمر مع شركئنا لاسيما فى للجهات الحكومية بمصر، خاصة بمشروعات التحول الرقمى اذ تعد شريك استراتيجى للتحول الرقمى بمصر، ولدينا شراكات مع عدة وزارات مثل التربية والتعليم والكهرباء بمشروع العدادات الذكية فضلا عن العديد من المشروعات الاخرى.

 

وقال إن هواوى رقم واحد فى تطوير شبكات الجيل الخامس بلا منازع وتعمل مع 45 مشغل محمول حول العالم، ولدبها 3 آلاف براءة اختراع للجيل الخامس، وتنفق نحو 4 مليار دولار على البحث والتطوير.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد إنه سيسمح أخيرا لشركة Huawei الصينية، بشراء منتجات من الموردين الأمريكيين، وذلك بعد محادثاته مع الرئيس الصينى شى جين بينج خلال قمة العشرين السبت الماضى.


هواوي

حظر ترامب

التحول الرقمى

الحكومة المصرية

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