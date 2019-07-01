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مقتل 8 مسلحين وإصابة 12 آخرين فى اشتباكات جنوبى الصومال

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:58 ص
مقتل 8 مسلحين وإصابة 12 آخرين فى اشتباكات جنوبى الصومال حركة الشباب الصومالية - أرشيفية

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قتلت القوات الصومالية 8 مسلحين وأصابت 12 آخرين، فى اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة الشباب فى قرية "مورو جابى" التى تبعد 30 كم عن بلدة هودور فى منطقة باكول جنوبى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وقال محمد معلم أحمد، مفوض بلدة هودور، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنت القوات الحكومية هجومًا على مسلحين كانوا يجمعون الضرائب من سكان القرية بالقوة.

وأضاف تمكنت قواتنا من قتل ثمانية من الإرهابيين وإصابة 12 آخرين، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية فقدت أربعة جنود فيما أصيب آخران خلال العملية.


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