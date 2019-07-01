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مقتل 4 أشخاص بينهم 3 تلاميذ جراء تحطم حافلة شمال الهند

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:47 م
مقتل 4 أشخاص بينهم 3 تلاميذ جراء تحطم حافلة شمال الهند القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 4 أشخاص، من بينهم 3 تلاميذ، مصرعهم فى حادث تحطم حافلة ركاب فى أحد أودية بولاية جامو وكشمير الواقعة شمالى الهند.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن هذا يأتى عقب ارتفاع عدد القتلى فى حادث تحطم حافلة ركاب أخرى فى أحد المناطق المعزولة فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان إلى 35 شخصا.

وتسجل الهند أكبر عدد وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية فى العالم، حيث يبلغ المتوسط 135 ألف حالة وفاة سنويا، وتتسبب الحالة المتردية للطرق والمركبات والحمولة الزائدة وعدم الالتزام بالسرعة المقررة فى هذه الحوادث.


سقوط حافلة بالهند

اقليم كشمير

الشرطة الهندية

حادث طريق بالهند

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