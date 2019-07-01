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معركة بالأسلحة فى العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 بانفجار قوى

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:29 ص
معركة بالأسلحة فى العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 بانفجار قوى الشرطة الأفغانية
رويترز

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قالت السلطات الأفغانية إن قوات الأمن اشتبكت اليوم الاثنين  مع مسلحين اقتحموا مبنى فى العاصمة كابول بعد انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع فى ساعة الذروة مما أسفر عن إصابة 65 شخصا على الأقل.

وقال مسؤول أمنى إن ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين دخلوا مبنى يقع فى محيط وزارة الدفاع بعد الانفجار الذى نُفذ بالقرب من إدارة الهندسة والإمداد التابعة للوزارة.

وتسبب الانفجار فى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة. وقال شهود من رويترز إن الصوت هز المبنى الذى يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.

وتوجد في المنطقة عدة مبان عسكرية وحكومية بالإضافة إلى مقر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم الذي قال متحدث باسمه إن رئيسه يوسف كارجار كان من بين عدة أعضاء أصيبوا.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يجري فيه مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد جولة سابعة من محادثات السلام مع حركة طالبان في قطر بهدف وضع حد للحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وركزت محادثات السلام على أربع قضايا من مكافحة الإرهاب وسحب القوات الأجنبية إلى الحوار الأفغاني الداخلي ووقف شامل لإطلاق النار.

 

أفغانستان

الشرطة الأفغانية

انفجار بكابول

كابول

طالبان

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