مصرع 3 وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين سيارتين ملاكى على طريق "إدفو مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان.

وتلقى العميد محمد العنانى، مأمور مركز شرطة إدفو، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "إدفو - مرسى علم" مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم: "حمادة جابر محروس" 25 سنة، ومقيم قرية النزل بإدفو، و"يوسف طه" 42 سنة، ومقيم قرية وادى عبادى مركز إدفو، و"بهاء الدين محمد جاد" 42 سنة، ومقيم قرية وادى عبادى.

كما أسفر الحادث عن إصابة "عبد الله أحمد عبد الله" 24 سنة، ومقيم مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و"حمادة حسن محمود" 43 سنة ومقيم المنشاه محافظة سوهاج، و"حسين سيد حفنى"31 سنة، ومقيم قرية وادى عبادى مركز إدفو، وتم نقلهم إلي مستشفي إدفو العام لتلقى العلاج.