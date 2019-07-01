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مصرع 12 شخصا فى الفيضانات التى تجتاح جنوب شرق سيبريا الروسية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:32 م
مصرع 12 شخصا فى الفيضانات التى تجتاح جنوب شرق سيبريا الروسية فيضانات-صورة ارشيفية
أ ش أ

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لقي 12 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات العارمة التي تجتاح المناطق الواقعة جنوب شرق منطقة سيبريا الروسية.

 

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية الليلة أن الفيضانات أسفر أيضا عن ادراج 9 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.

 

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو ، خلال اجتماع الحكومة ، بأن 153 شخصا نقلوا الى المستشفيات للعلاج ، وأن عمليات البحث عن المفقودين مازالت مستمرة.

 

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قام أمس الأحد بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات ، وأصدر أوامر الى الجيش بالإشتراك في جهود الاغاثة ، وذلك فور عودته الى موسكو بعد المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا باليابان.

 


روسيا

فيضانات

بوتين

اغاثة

سيبريا

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