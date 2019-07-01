مصرع 12 شخصا فى الفيضانات التى تجتاح جنوب شرق سيبريا الروسية

أ ش أ

لقي 12 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات العارمة التي تجتاح المناطق الواقعة جنوب شرق منطقة سيبريا الروسية.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية الليلة أن الفيضانات أسفر أيضا عن ادراج 9 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو ، خلال اجتماع الحكومة ، بأن 153 شخصا نقلوا الى المستشفيات للعلاج ، وأن عمليات البحث عن المفقودين مازالت مستمرة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قام أمس الأحد بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات ، وأصدر أوامر الى الجيش بالإشتراك في جهود الاغاثة ، وذلك فور عودته الى موسكو بعد المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا باليابان.