سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 10:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 2 والبحث عن مفقود إثر انهيار عقار فى إمبابة.. صور

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:15 ص
مصرع شخص وإصابة 2 والبحث عن مفقود إثر انهيار عقار فى إمبابة.. صور انهيار عقار بإمبابة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهار منذ قليل، عقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة. 
 
أسفر انهيار العقار عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص أسفل الأنقاض. 
 
وقالت محافظة الجيزة، إن العقار كان به أسرة واحدة، وأسفر الانهيار عن إصابة كل من الأم أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ووفاة رامى فؤاد بدرى 30 سنة، وجارى البحث عن هبه فؤاد بدرى 28 سنة.
 
وتواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أجهزة حى شمال الجيزة رفع الأنقاض للبحث عن ضحية أسفل الأنقاض. 
 
IMG-20190701-WA0005
 

IMG-20190701-WA0006
 

IMG-20190701-WA0007
 

IMG-20190701-WA0008
 

 


شمال الجيزة

انهيار عقار

انهيار عقار امبابة

امبابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة