مصرع شخص وإصابة 2 والبحث عن مفقود إثر انهيار عقار فى إمبابة.. صور

انهار منذ قليل، عقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة.

أسفر انهيار العقار عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص أسفل الأنقاض.

وقالت محافظة الجيزة، إن العقار كان به أسرة واحدة، وأسفر الانهيار عن إصابة كل من الأم أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ووفاة رامى فؤاد بدرى 30 سنة، وجارى البحث عن هبه فؤاد بدرى 28 سنة.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أجهزة حى شمال الجيزة رفع الأنقاض للبحث عن ضحية أسفل الأنقاض.