مشجعة أمريكية بالإسكندرية: مصر ستفوز بكأس أمم أفريقيا.. وأعشق محمد صلاح

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

قالت لورا مايكل، مشجعة أمريكية، إنها تعيش منذ عامين بمحافظة الإسكندرية وتحرص على حضور المباريات داخل استاد الإسكندرية للاستمتاع بالمباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر، مؤكدة أن مصر ستفوز بلقب البطولة الأفريقية .

وأضافت "لورا" أنها عاشقة للاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى، وأنها متحمسة لرؤيته داخل مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالاستاد، مشيرة إلى أنها أثناء إقامتها داخل مصر حرصت على زيارة العديد من الأماكن السياحية ودعت أسرتها وأصدقاءها لزيارة مصر والاستمتاع بجوها المميز .

وتابعت أنها تحرص على تناول المأكولات المصرية وتفضلها مثل "الملوخية"، مشيرة إلى أنها أكلتها المفضلة التى حرصت على تعلم طبخها فى المنزل .

يذكر أن بطولة الأمم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.