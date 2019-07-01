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مستشار برئاسة الوزراء السورية: إسرائيل تستهدف المدنيين والأطفال

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:03 م
مستشار برئاسة الوزراء السورية: إسرائيل تستهدف المدنيين والأطفال الجيش الإسرائيلى
أ ش أ

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قال المستشار برئاسة الوزراء السورية الدكتور عبد القادر عزوز اليوم الاثنين " إن النوايا العدوانية للكيان الصهيونى دائما ما تستهدف المدنيين والأطفال، مستغلة انشغال الجيش العربى السورى فى محاربة العشرات من التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية".
وأضاف عزوز - فى تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"ـ إن الكيان الصهيونى يقوم بعمليات خاطفة وسريعة بزعم استهداف مواقع عسكرية إيرانية، بالرغم من أن الدولة السورية أكدت أكثر من مرة أنه لا وجود لتشكيلات عسكرية إيرانية على أراضيها، وأنها مجرد ذرائع واهية بدليل أن حصيلة العدوان الإسرائيلى الأخير تشمل عددا من المدنيين من بينهم أطفال، والعديد من الجرحى".
وشدد على أن العدوان الإسرائيلي يعد انتهاكا واضحا وصريحا لسيادة الدولة السورية في ظل انشغال الجيش بمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن كافة محاولات العدوان لم تؤثر على القدرات الدفاعية للجيش العربي السوري، ولا على إرادة وعزيمة السوريين .
ولفت إلى أن الوضع في إدلب له بعد سياسي ودولي؛ لتعدد الأطراف المتداخلة فيه، وبالتالي إجراءاتها تتم على مستوى عسكري فني تقني، ومستوى سياسي من خلال وجود تفاهمات، والاحتفاظ بحق الدول السورية في تطبيق هذه التفاهمات، مع عدم السماح للإرهابيين باستغلالها لكسب أراض جديدة .
وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليلة الماضية لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية “إسرائيلية” باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص، ومحيط دمشق؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل، وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.
وقال مصدر عسكري سوري - في أول تعليق على العدوان الإسرائيلي - " إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص، ومحيط دمشق ،وأن العدوان أدى إلي استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر، وإصابة 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق، وأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".


إسرائيل

عبد القادر عزوز

الجيش العربى السورى

رئاسة الوزراء السورية

سوريا

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