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مرسوم لرئيس الوزراء العراقى يأمر بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:28 م
مرسوم لرئيس الوزراء العراقى يأمر بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى
رويترز

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أصدر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعوم أغلبها من إيران ويلزمها بالاندماج فى القوات المسلحة النظامية.

وتملك تلك الفصائل، التى ساعدت العراق وقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، نفوذا كبيرا فى السياسة العراقية.

ويأمر المرسوم الذى أصدره عبد المهدى بدمج الوحدات شبه العسكرية فى الجيش ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسى أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهى فى 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.

 


مرسوم رئيس الوزراء العراقى

الفصائل المسلحة العراقية

السلطات العراقية

القوات العراقية

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