مدير شباب الأقصر يبحث مع مسئولى التفتيش المالى والإدارى مشكلات الهيئات الرياضية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعا بمسئولى التفتيش المالى والإدارى بالإدارات المركزية والفرعية بالمديرية لمناقشة سلبيات وإيجابيات العام المالى المنتهى، وذلك بحضور مرعي النوبى وكيل المديرية للشباب، وشربات رشدى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية، ومنال راجح مدير المكتب الفنى بالمديرية.

وقدم حفنى بركات، الشكر لجميع الحضور لمجهوداتهم المبذولة خلال العام، وبحث معهم أهم المشكلات وذلك لتلافيها خلال العام المقبل 2019/2020، وطالب جميع الزملاء بتكثيف مجهوداتهم خلال الفترة القادمة وتكثيف المتابعات على جميع الهيئات.