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مدير التأمين الصحى بالمنوفية: أنهينا تعاقد شركة بمستشفى الهلال لسوء الخدمة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:57 ص
مدير التأمين الصحى بالمنوفية: أنهينا تعاقد شركة بمستشفى الهلال لسوء الخدمة التأمين الصحى بالمنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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قال الدكتور علاء الدين عبد الحى علوان  مدير فرع  التأمين الصحى بالمنوفية، أنه يتم المرور والمتابعة الميدانية المستمرة على الوحدات التابعة للفرع والمستشفى وعيادات الصحة المدرسية، ويتم عقد اجتماعات المجلس التنفيذى للفرع ومتابعة تنفيذ التوصيات، علاوة على حضور كافة الاجتماعات والمجالس التنفيذية بالمحافظة ومديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بنطاق المحافظة، فى إطار النهوض بالفرع والوصول إلى أفضل خدمة مقدمة للمواطنين.
 
وأكد "علوان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه يتم التواصل المستمر والبناء مع قيادات المحافظة ممثلة فى محافظ المنوفية ووكلاء الوزارة على مستوى المحافظة بجميع القطاعات وكذلك الجهات الرقابية، علاوة على التواصل المستمر والبناء مع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وذلك لحل جميع المشاكل التي تعوق علاج المنتفعين .

 وأضاف "علوان" أنه تم سحب الأعمال من شركة النظافة المتعاقدة مع مستشفى الهلال، وذلك لعدم التزامها ببنود التعاقد مما أثر بالسلب على سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه تم إمداد الفرع بعدد من أجهزة الفاكسات وكذا ماكينات التصوير وأجهزة التكييف وتوزيعها حسب الإحتياجات على الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية.

 وتابع "علوان" إنه تم صرف المستحقات المالية لهيئة التمريض بمستشفى الهلال والأطباء المقيمين وتم الصرف  طبقا للقرارات المنظمة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة المالية والإدارية مما كان له التأثي الإيجابى إلى الحد من المخالفات المالية والإدارية وأنتظام العمل والقضاء على الإختلاسات الناتجة عن ضعف الرقابة وإحالة بعض المخالفات للشئون القانونية، علاوة على العمل الدورى نحو تغيير الصيانات اللازمة للمحافظة على ممتلكات الهيئة وأجهزتها وأصولها.

 

 


التأمين الصحى المنوفية

الفساد

انهاء التعاقد

مستشفى الهلال

اختلاسات

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