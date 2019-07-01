مدير التأمين الصحى بالمنوفية: أنهينا تعاقد شركة بمستشفى الهلال لسوء الخدمة

المنوفية – محمود شاكر

قال الدكتور علاء الدين عبد الحى علوان مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية، أنه يتم المرور والمتابعة الميدانية المستمرة على الوحدات التابعة للفرع والمستشفى وعيادات الصحة المدرسية، ويتم عقد اجتماعات المجلس التنفيذى للفرع ومتابعة تنفيذ التوصيات، علاوة على حضور كافة الاجتماعات والمجالس التنفيذية بالمحافظة ومديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بنطاق المحافظة، فى إطار النهوض بالفرع والوصول إلى أفضل خدمة مقدمة للمواطنين.

وأكد "علوان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه يتم التواصل المستمر والبناء مع قيادات المحافظة ممثلة فى محافظ المنوفية ووكلاء الوزارة على مستوى المحافظة بجميع القطاعات وكذلك الجهات الرقابية، علاوة على التواصل المستمر والبناء مع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وذلك لحل جميع المشاكل التي تعوق علاج المنتفعين .