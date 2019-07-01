مدير التأمين الصحى بالمنوفية: أنهينا تعاقد شركة بمستشفى الهلال لسوء الخدمة

وأضاف "علوان" أنه تم سحب الأعمال من شركة النظافة المتعاقدة مع مستشفى الهلال، وذلك لعدم التزامها ببنود التعاقد مما أثر بالسلب على سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه تم إمداد الفرع بعدد من أجهزة الفاكسات وكذا ماكينات التصوير وأجهزة التكييف وتوزيعها حسب الإحتياجات على الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية.
وتابع "علوان" إنه تم صرف المستحقات المالية لهيئة التمريض بمستشفى الهلال والأطباء المقيمين وتم الصرف طبقا للقرارات المنظمة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة المالية والإدارية مما كان له التأثي الإيجابى إلى الحد من المخالفات المالية والإدارية وأنتظام العمل والقضاء على الإختلاسات الناتجة عن ضعف الرقابة وإحالة بعض المخالفات للشئون القانونية، علاوة على العمل الدورى نحو تغيير الصيانات اللازمة للمحافظة على ممتلكات الهيئة وأجهزتها وأصولها.
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