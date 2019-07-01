محافظ قنا يتلقى 250 طلب وشكوى فى اللقاء الإسبوعى المفتوح

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 250 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد محافظ قنا خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط ومن ثم تأشيرها وارسالها للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض فى الشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .