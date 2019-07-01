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محافظ دمياط تجرى جولة تفقدية لـ"ميدان الساعة وعزبة البرج".. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:28 ص
محافظ دمياط تجرى جولة تفقدية لـ"ميدان الساعة وعزبة البرج".. اعرف التفاصيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية لمدينتى دمياط وعزبة البرج، استهلتها بزيارة ميدان الساعة بدمياط، حيث وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بضرورة رفع كافة الإشغالات بتلك المنطقة وذلك تمهيدا لوضع مخطط لتطويرها.
 
كما تفقدت محافظ دمياط أعمال تطوير شارع الكلية ورفع كفاءة وتأهيل الأرصفة بطول الشارع باعتباره أحد أهم الشوارع بالمنطقة ويقع به عدد من المدارس والكليات، كما أن من المخطط بعد الانتهاء من تلك الأعمال البدء فى الرسم على الجدارن بالتعاون مع طلاب المدارس لرفع المظهر الحضارى والذوق الجمالى به.
 
كما قامت الدكتورة منال عوض بزيارة مدينة عزبة البرج حيث وجهت المحافظ  وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية بالمدينة فى مستهل الزيارة برفع كافة التعديات على جسور النيل بالمنطقة المحيطة بالأرض المخصصة لاقامة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، كما ناقشت مع ممثلى المجلس القومى للمرأة والأمم المتحدة للمرأة UN Women المقترح الخاص بتنفيذ برنامج "المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بالمساحة المحيطة بمبنى المكتبة.
 
رافقها خلال الجولة اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.
 
 
 

 


دمياط

عزبة البرج

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محافظة دمياط

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