محافظ دمياط تجرى جولة تفقدية لـ"ميدان الساعة وعزبة البرج".. اعرف التفاصيل

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية لمدينتى دمياط وعزبة البرج، استهلتها بزيارة ميدان الساعة بدمياط، حيث وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بضرورة رفع كافة الإشغالات بتلك المنطقة وذلك تمهيدا لوضع مخطط لتطويرها.

كما تفقدت محافظ دمياط أعمال تطوير شارع الكلية ورفع كفاءة وتأهيل الأرصفة بطول الشارع باعتباره أحد أهم الشوارع بالمنطقة ويقع به عدد من المدارس والكليات، كما أن من المخطط بعد الانتهاء من تلك الأعمال البدء فى الرسم على الجدارن بالتعاون مع طلاب المدارس لرفع المظهر الحضارى والذوق الجمالى به.