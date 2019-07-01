محافظ القليوبية يشهد حفل تكريم خريجى برنامج "ابدأ مشروعك"..اعرف التفاصيل

وشهد الحفل تكريم أول دَفعة من شباب من برنامج "ابدأ مشروعك" بمحافظة القليوبية، والذى يعد دفعة للمحافظة لخلق جيل جديد من الشباب المتدرب على إدارة مشروع خاص به يكون سببا فى تحول حياته وخلق جيل جديد من رجال الأعمال والمصدرين لدفع الحركة الإنتاجية فى مصر وزيادة الصادرات ورفع المستوى المعيشى والحضارى.

وتهدف منظمة العمل الدولية إلى تشغيل الشباب من خلال تصميم عدد من المشروعات ومساعدة الشباب علي إنشاء شركاتهم من خلال التدريب على إقامة المشروعات والتمويل من خلال مبادرات البنك المركزى 5%، فضلا عن إتاحة مقومات التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برنامج ابدأ مشروعك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تنفذ بعدد كبير من دول العالم، حيث تم تنفيذ البرنامج فى 18 دولة من دول العالم وتم تدريب 4.6 مليون متدرب على مستوى العالم.

وألقى محافظ القليوبية، كلمة، أكد خلالها على أهمية الاهتمام بالشباب من خلال تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تقويم اقتصاد الدول والقضاء على البطالة وتساعد فى سد احتياجات المواطنين المختلفة، كما أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية والإنتاجية يحصلون على دخل أفضل بكثير من أصحاب الوظائف، فلا بد أن تتكاتف جميع الهيئات والجهات المنوطة بتوعية وإدراك الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الإنتاجية في تغيير مسار حياتهم للأفضل.

وأضاف المحافظ، أن مصر تعيش فترة من التقدم والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو مقدما الشكر لرئيس الجمهورية على جهوده واهتمامه بالشباب وتمكين المرأة حتي أصبحت مصر محط الأنظار ورائدة التقدم بعد نجاحها المتميز في كافة المجالات وعلي جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مكانا خصبا لأوجه التعاون في مجال تدريب الشباب في قطاعات عديدة وتملك طاقة هائلة من الشباب القادر علي تحقيق المعجزات.

كما قدم المحافظ، الشكر لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز، مشيرا إلى أنها قامت بزيارة المحافظة وأبدت تعاونها التام في مجالات تدريب الشباب وتمويل المشروعات لهم للقضاء علي ملف البطالة بالكامل، مضيفا أن القليوبية تزخر بالعديد من الصناعات في قطاع السيارات وصناعة الحديد والصلب وتكرير البترول فضلا عن المشروعات في قطاع الزراعة والإنتاج الداجني والحيواني.