محافظ الغربية : حل 96% من شكاوى المواطنين خلال منظومة الشكاوى الحكومية

الغربية – مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن حل 9170 شكوى للمواطنين بنسبة 96% من إجمالى الشكاوى المقدمة، التى بلغت 9526 شكوى خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى 1/7/2019، وذلك عن طريق جميع قنوات الإتصال مع المواطنين، للتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها.

وتلقى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، ومنظومة الشكاوى الحكومية 7941 شكوى، تم حل 7643 شكوى بنسبة 96%، وتلقت خطوط الواتس أب الخاصة بالمحافظة 1109 شكوى، وتم حل 1059 شكوى بنسبة 95%.

بينما تم عرض 371 شكوى فى اللقاءات الجماهيرية، التى يترأسها محافظ الغربية، وتم حلها بنسبة 100%، كما تلقت مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بوزارة التنمية المحلية 105 شكوى، وتم حل 97 منهم بنسبة 93%، بالإضافة إلى لقاءات محافظ الغربية المستمرة مع المواطنين خلال جولاته الميدانية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتعرف على مشاكلهم وتوجيه المعنيين بحلها على الفور.

وأكد محافظ الغربية، على حرصه الشديد على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على كافة المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها، مؤكداً على أهمية الإلتزام بالعمل الإستباقى والوصول بالخدمات إلى جميع المواطنين بقرى وعزب المحافظة، موجهاً جميع التنفيذيين بالمحافظة، بالتواصل الدائم مع المواطنين والتنسيق الكامل فيما بينهم لتلبية كافة مطالبهم وفق القواعد المنظمة والإمكانيات المتاحة.