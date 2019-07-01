محافظ الشرقية عن وفاة "العباسى" بطل حرب أكتوبر: التاريخ سيظل يذكرهم بمجد وشرف

الشرقية - فريق المحافظات

أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لفقدان الشرقية البطل محمد عبد السلام العباسى ابن مدينة القرين، أحد أبطال القوات المسلحة وأول من رفع العلم المصرى فى حرب أكتوبر المجيدة إيذاناً بتحرير الأرض واسترداد الكرامة المصرية، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاما.

كما أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته قائلاً: تحية إعزاز وتقدير لكل فرد ينتمى لقواتنا المسلحة الباسلة، الذين يسطرون فى كل لحظة تاريخاً مشرفاً للوطن، مؤكداً أن التاريخ سيظل يذكر بمجدٍ وشرف بطولات أبناء القوات المسلحة على مر العقود والأزمنة.

يذكر أن المقاتل البطل محمد عبد السلام العباسى ولد بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، حصل على الشهادة الإعدادية والتحق بالخدمة العسكرية فى 1 يونيو 1967، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأول من رفع العلم المصرى رمز الدولة وعزتها على أول نقطة حصينة بخط بارليف فى حرب 1973، وتم تكريمه على المستوى الرسمى والشعبى والمحلى.