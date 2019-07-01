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محافظ الدقهلية يكلف رئيسى حى شرق وغرب بمواجهة منافذ بيع السلع الغذائية المخالفة

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:23 م
محافظ الدقهلية يكلف رئيسى حى شرق وغرب بمواجهة منافذ بيع السلع الغذائية المخالفة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية كلا من رئيسى حى شرق وغرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية التموين بمراجعة جميع منافذ البيع لمختلف السلع الغذائية واللحوم والخضروات.

وشدد محافظ الدقهلية فى بيان على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية منافذ مخالفة او لا تلتزم بالقانون او تخالف شروط الرخصة الممنوحة والقواعد التى اقيم المنفذ من أجلها ،كما شدد على ضرورة مراجعة وفحص ما إذا كان اى المنافذ تم التنازل عنه لغير صاحب الترخيص.

كما طلب محافظ الدقهلية من رئيسى حى شرق وغرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة للمرور على المنافذ والمحلات للتأكد من مدى صلاحية السلع المعروضة والبيع بأقل من سعر السوق بنسبة لا تقل عن 20% واتخاذ اللازم فورا حال ثبوت البيع بأسعار أعلى.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد استعراض التقرير المعروض من مدير عام إدارة المتابعة بشأن المرور الميدانى على عدد من المنافذ الخاصة ببيع اللحوم والسلع الغذائية والمطاعم بنطاق حى شرق وغرب المنصورة .

 

 

 


السلع الغذائية واللحوم والخضروات

حى شرق المنصورة

حى غرب المنصورة

تموين الدقهلية

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