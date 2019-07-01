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محافظ أسيوط يتفقد مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف عن الأمراض غير السارية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:10 م
محافظ أسيوط يتفقد مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف عن الأمراض غير السارية
اسيوط - محمود عجمى

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مركز الرعاية الأولية بمنطقة الوليدية لمتابعة مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.
 
واستمع محافظ أسيوط، لآراء السيدات المتواجدات بمركز الصحة، عن مدى تقديم الخدمة وانطباعهم عن الفرق الصحية المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة. 
 
وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية، تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.
 
وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف آنسة وسيدة، من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.
 
وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.
 
وانطلقت اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط، والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-والكشف-عن-الأمراض--(1)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-والكشف-عن-الأمراض--(2)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-والكشف-عن-الأمراض--(3)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-والكشف-عن-الأمراض--(4)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-والكشف-عن-الأمراض--(5)
 
 

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