مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان: اتخذنا قرارات حاسمة لإعادة الأمن لمنطقة الجبل

(رويترز)

قال مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان اليوم الاثنين، إنه اتخذ "قرارات حاسمة" لاستعادة الأمن فى منطقة قتل فيها مرافقان لوزير حكومي فى تبادل لإطلاق النار أمس الأحد.