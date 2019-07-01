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مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان: اتخذنا قرارات حاسمة لإعادة الأمن لمنطقة الجبل

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:07 م
مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان: اتخذنا قرارات حاسمة لإعادة الأمن لمنطقة الجبل ميشال عون
(رويترز)

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قال مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان اليوم الاثنين، إنه اتخذ "قرارات حاسمة" لاستعادة الأمن فى منطقة قتل فيها مرافقان لوزير حكومي فى تبادل لإطلاق النار أمس الأحد.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أنه تقرر "توقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة".

 


لبنان

منطقة الجبل

ميشال عون

وزير حكومى

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