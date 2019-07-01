مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان: اتخذنا قرارات حاسمة لإعادة الأمن لمنطقة الجبل

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أنه تقرر "توقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة".
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وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أنه تقرر "توقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة".
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